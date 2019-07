Trump chiede sblocco soldi muro Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 12 LUG - L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte suprema di sbloccare le risorse del Pentagono che la Casa Bianca vuole utilizzare per la costruzione del muro col Messico in California, Arizona e New Mexico.

Risorse che una corte federale di San Francisco ha bloccato la scorsa settimana. In palio ci sono miliardi di dollari che permetterebbero al presidente Usa di mantenere la promessa fatta nel 2016 e di sfruttare la vittoria nella sua campagna per la rielezione nel 2020.