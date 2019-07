Segre, interrogazione razzismo in stadi

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - La senatrice a vita Liliana Segre ha presentato un'interrogazione rivolta al presidente del Consiglio per rendere possibile, anche in modo digitale e anonimo, le denunce dei comportamenti razzisti negli stadi.

"I 'discorsi d'odio' che prendono di mira i diversi e i più deboli, pullulano anche grazie alla sostanziale assenza di controllo sui social - scrive la senatrice - In questa preoccupante cornice le manifestazioni sportive, soprattutto ma non esclusivamente nelle curve degli stadi di calcio, sono letteralmente infestate da parole e comportamenti violenti, razzisti e denigratori". Da qui la richiesta al governo se "intenda adoperarsi presso le autorità sportive competenti per mettere a punto modalità, anche digitali e anonime, che permettano di denunciare episodi e comportamenti razzisti che altrimenti sfuggirebbero all'attenzione della magistratura e delle forze dell'ordine".