Orlandi: aperte due tombe, trovate vuote

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 11 LUG - "Le tombe aperte questa mattina sono risultate vuote". A riferirlo è stato Pietro Orlandi, uscendo dal Campo Santo Teutonico a Roma. Le operazioni di apertura delle due tombe si sono concluse e "le ricerche hanno dato esito negativo: non è stato trovato alcun reperto umano né urne funerarie", ha confermato il direttore della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti.

"Credo che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta. Finché non troverò Emanuela è mio dovere cercare la verità", dice Pietro Orlandi.

Il Vaticano dal canto suo sottolinea: "Al termine delle operazioni, teniamo a ribadire che la Santa Sede ha sempre mostrato attenzione e vicinanza alla sofferenza della famiglia Orlandi e in particolare alla mamma di Emanuela. Attenzione dimostrata anche in questa occasione nell'accogliere la richiesta specifica della famiglia di fare verifiche nel Campo Santo Teutonico".