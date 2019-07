Fontana, superare sanzioni alla Russia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "La Russia è un grande partner e le sanzioni ci hanno creato dei problemi. Se riuscissimo a fare un lavoro di riavvicinamento tra Usa e Russia, che è quello a cui lavoriamo, sarebbe importante". Lo dice il ministro agli Affari Ue Lorenzo Fontana a margine del Cdm. "Superare le sanzioni vorrebbe dire una spinta al commercio e anche superare quanto successo in Ucraina. Sarebbe un tentativo di riappacificare e collaborare con la Russia come dovrebbe essere per l'Europa.

Perché comunque la Russia ne ha sempre fatto parte", aggiunge.