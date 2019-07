Salvini, chiude Cara Mineo, è bellissimo

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 9 LUG - "Alcune indagini hanno portato alla luce fattispecie evidenti di mafie non solo italiane, ma anche nigeriane che dal Cara di Mineo si sono allargate come potenza operativa dello spaccio su tutto il territorio. Adesso il Cara chiude ed è una bellissima mattinata...". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Caltagirone per l'inaugurazione dei nuovi locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Distaccamento della Polizia Stradale.