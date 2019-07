Iezzi, Di Stefano? Tipo folkloristico

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Non commento quello che dice Di Stefano. E' uno che in Parlamento tutti prendono in giro. E' un personaggio folkloristico, appartiene a quell'ala del M5S che è un po' folkloristica, lo lascerei stare. Non ci sentiamo soli, abbiamo quasi il 40% dei consensi e la gente condivide le nostre posizioni sull'immigrazione. Col M5S, al di là delle battute folkloristiche di qualcuno, stiamo lavorando bene per trovare una sintesi su vari temi. Andremo avanti finchè riusciremo a fare le cose. Molti ci chiedono di far cadere tutto e andare al voto, noi possiamo al massimo far cadere il governo, andare a elezioni anticipate non dipende da noi. Io non escludo che, se cadesse il governo, si inventerebbero qualcosa proprio per non andare al voto".

Lo dice Igor Iezzi, deputato della Lega, a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus.