Ferrara, Gdf sequestra parte di stadio

(ANSA) - BOLOGNA, 8 LUG - La Guardia di finanza ha sequestrato una parte dello stadio comunale 'Paolo Mazza' di Ferrara: la copertura della tribune nord, la struttura gradinata e la copertura della tribuna est. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura ferrarese nell'ambito di un'inchiesta con otto indagati per falso ideologico e frode in pubbliche forniture. Con riferimento alle norme antisismiche, sarebbero emerse presunte irregolarità nelle esecuzioni dei lavori di ampliamento fatti nel 2018, decisi dopo la permanenza in A della Spal.

Le analisi preliminari di un consulente tecnico del Pm hanno evidenziato, tra l'altro, come l'abbassamento massimo rilevato in sede di collaudo a seguito delle prove di carico e l'abbassamento residuo allo scarico risultino superiori rispetto a quelli teoricamente previsti. Gli indagati sono il direttore dei lavori, i collaudatori e imprenditori che hanno seguito la vicenda, mentre Spal e Comune di Ferrara, specificano le Fiamme Gialle, sono parte lesa.