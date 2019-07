Ecco Ziklag, dove Davide sfuggì a Saul

(ANSA) - TEL AVIV, 8 LUG - Dopo sette stagioni di scavi nelle estremità delle colline della Giudea, ricercatori dell'Università ebraica di Gerusalemme e dell'Università Macquarie di Sydney (Australia) ritengono di aver finalmente localizzato la località filistea di Ziklag. In quel posto - secondo la narrazione della Bibbia - tremila anni fa Davide trovò protezione mentre cercava di sottrarsi alla cattura ordinata da Saul, primo re d'Israele. In seguito alla morte di Saul, Davide gli sarebbe succeduto al trono.

Secondo quanto riferisce l'Autorità israeliana per la archeologia gli studiosi Yosef Garfinkel, Saar Ganor, Kyle Keimer e Gil Davis ritengono che la antica Ziklag sia da localizzare - nella zona della odierna Kiryat Gat - a Khirbet a-Rai: un villaggio in rovina situato su una elevazione da cui si domina la via maestra che conduce ad Ashkelon, sulla costa mediterranea.