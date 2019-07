Al top la malefica 'Annabelle 3'

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Entra subito al vertice della classifica Cinetel del week end, 'Annabelle 3', terzo capitolo della saga con protagonista la famigerata bambola malefica dell'universo della serie tv The Conjuring, che incassa 1.466.597 euro in cinque giorni. Il film, che segna il debutto alla regia di Gary Dauberman, già sceneggiatore della serie, scalza al secondo posto 'Toy Story 4', il quarto episodio del film d'animazione della Walt Disney che in due settimane ottiene 3.652.321. Nuovo ingresso per la commedia all'italiana 'Restiamo amici', nello stile dei modelli amati da Antonello Grimaldi con Michele Riondino e Violante Placido, che è anche una storia di amicizia in cui si riflette l'Italia di oggi, che incassa in 4 giorni 177.029 euro e conquista il quarto posto, preceduta dall'ultimo capitolo dei supereroi 'Avengers:endgame' che totalizza 30.043.573 euro in 11 settimane.