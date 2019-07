Torna Luché e conquista la hit parade

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Luché, classe 1981, rapper e imprenditore, riesce nell'impresa di debuttare in vetta alla classifica Fimi-Gfk con Potere (Il giorno dopo), riedizione del pluripremiato album del 2018. Scivola in seconda posizione Western Stars di Bruce Springsteen e precede Ultimo che, dopo aver conquistato lo stadio Olimpico di Roma con oltre 60mila spettatori, è terzo con Colpa delle favole.

Guadagna posizioni ed è quarta la Twerking queen Elettra Lamborghini, seguita da Alberto Urso, il vincitore di Amici, con Solo. Sesto Jova Beach Party di Jovanotti, pronto al debutto a Lignano Sabbiadoro del suo tour sulle spiagge d'Italia. Torna poi a riaffacciarsi nella top ten Salmo con Playlist, seguito dall'eterna Madonna con Madame X, da Emis Killa con Supereroe Bat Edition e a Billie Eilish, decima con When we fall asleep, where do we go? Nella classifica dei singoli, dominata dai ritmi estivi, si conferma in vetta Jambo di Takagi & Ketra, con Omi e Giusy Ferreri. Springsteen con Western Stars guida la top ten dei vinili.