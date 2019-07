Csm, Lotti: "Nel Pd 2 pesi e 2 misure"

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - "Qualcuno, anche chi ha chiesto un mio passo indietro, ha detto che si tratta solo di una questione di opportunità politica. Dispiace constatare che quando, ad esempio, membri del nostro partito hanno organizzato comitati per No al referendum costituzionale il livello di inopportunità politica aveva parametri diversi! Così come dispiace vedere che in altri casi ci siano stati due pesi e due misure". Lo ha detto Luca Lotti aprendo oggi a Montecatini Terme (Pistoia), la prima riunione di Base riformista.