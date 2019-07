Babilonia inserita in patrimonio Unesco

(ANSA) - PARIGI, 5 LUG - L'antica città di Babilonia, in Mesopotamia, oggi a sud di Baghdad, è stata inserita oggi nel patrimonio mondiale dell'Unesco, dopo lunghi anni di insistenza da parte del governo iracheno. Lo si è appreso a Baku, in Azerbagian, dove è riunito il comitato organizzativo dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.