Trump, Iran già violava accordo nucleare

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "L'Iran stava violando l'Accordo sul Nucleare da 150 Miliardi di Dollari (più 1,8 Miliardi di Dollari in CONTANTI) con gli Stati Uniti, ed altri Paesi che non hanno pagato NIENTE, molto prima che io diventassi Presidente - e adesso hanno superato i loro limiti di scorte" di uranio a basso arricchimento. "Non va bene!": lo ha twittato il presidente americano Donald Trump.