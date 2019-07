Trump all'Iran, attenti alle minacce

(ANSA) - WASHINGTON, 3 LUG - "L'Iran ha appena lanciato un nuovo monito. Rohani afferma che arricchiranno l'uranio 'in qualsiasi quantità vogliamo' se non c'è alcun nuovo accordo nucleare. Attenzione con le minacce, Iran. Possono tornare indietro per morderti come nessun altro è stato morso prima!".

Lo ha twittato il presidente americano Donald Trump.

Teheran ha annunciato oggi che a partire da domenica la Repubblica islamica si sentirà libera di riprendere l'arricchimento dell'uranio sopra la fatidica soglia del 3,67%, fissata dall'accordo del 2015, fino a "quanto vorrà" e "sarà necessario".