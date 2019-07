Conte, ricambierò l'ospitalità di Putin

(ANSA) - MOSCA, 3 LUG - Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte spera di poter "restituire" a Vladimir Putin la stessa "calorosa" ospitalità che gli è stata riservata a Mosca lo scorso ottobre. Lo sostiene in un'intervista - alla vigilia della visita di Putin a Roma - concessa alla Tass, che verrà pubblicata domani sul sito dell'agenzia, sul quotidiano governativo Rossiskaya Gazeta e verrà trasmessa dal canale TV Rossiya 24.

Domani Putin incontrerà, oltre a Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà ricevuto dal Papa in Vaticano. Previsto un incontro in serata anche con Silvio Berlusconi.