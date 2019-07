Benigni, Pinocchio a Natale è meraviglia

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Pinocchio a Natale è un binomio meraviglioso" esclama Roberto Benigni a Riccione sul palco di Cinè dove a sorpresa, in coda alla presentazione agli esercenti del listino di Rai Cinema, è salito con Matteo Garrone portando tra gli applausi le primissime immagini del film in cui interpreta Geppetto. La favola più amata prenderà vita il 25 dicembre, un'uscita pre Zalone (Tolo Tolo sarà in sala il 1 gennaio). Il trailer mostrato per la prima volta sembra rilanciare l'opera di Collodi nella più classica delle trasposizioni. Nel Benigni-show momenti divertenti. "Vi do lo scoop: Garrone, il regista dell'Imbalsamatore, di Gomorra e di Dogman, per la prima volta nel suo cinema si lancia nel lieto fine", ha detto Benigni-Geppetto. Poi si è rivolto a Garrone: "ma sei sicuro? Non è che arriva la Fata Turchina e gli viene un infarto? O arriva Mangiafuoco e fa una strage? Matteo mettici qualcosa di tuo se no la gente non ti riconosce". Nel film Pinocchio è Federico Ielapi e Mangiafuoco Gigi Proietti