Trump: bene incontro Xi,no a taglio dazi

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - "L'incontro con il presidente Xi è andato molto meglio del previsto". Lo twitta Donald Trump, sottolineando che i rapporti fra Stati Uniti e Cina "continuano a essere molto buoni".

"Non ci sarà alcuna riduzione dei dazi attualmente in vigore nei confronti della Cina" aggiunge Trump mettendo in evidenza che la Cina si è impegnata durante le trattative ad acquistare un grande ammontare di prodotti agricoli americani.