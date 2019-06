Torna a Firenze quadro rubato da nazisti

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il dipinto "Vaso di Fiori" del pittore olandese Jan van Huysum sarà restituito alla Galleria di Palazzo Pitti a Firenze. I Ministri degli Esteri di Germania e Italia, Heiko Maas ed Enzo Moavero si recheranno a Firenze per l'occasione. Lo fa sapere la Farnesina. La data dell'evento è in via di definizione.

Il dipinto era stato rubato dal museo fiorentino durante l'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale e da allora è rimasto in Germania. Per il ritorno del quadro, Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, alle quali appartiene Palazzo Pitti, si era pubblicamente speso lo scorso mese di gennaio. "Grazie, dunque, alla stretta cooperazione fra i due Ministri Maas e Moavero - afferma la Farnesina in una nota - il quadro, uno dei lavori più importanti del maestro olandese, può ora tornare al posto che gli era stato assegnato, quasi due secoli fa, dal Gran Duca di Toscana Leopoldo II della casa di Lorena".