Serena Rossi, Frozen 2 e coach seduzione

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Interpretare "Mia Martini mi ha un po' cambiato la vita. L'incontro con questa donna incredibile che ho conosciuto studiandola, ascoltandola, vivendola, mi ha stravolto e continuo a portarmi dietro tante cose belle che mi ha lasciato. Il film è stato un atto d'amore e questo premio è per lei". Lo dice Serena Rossi, Nastro speciale 2019 per la sua interpretazione nel film tv di Rai1 'Io sono Mia'. L'attrice torna a Taormina a un anno dai due Nastri d'argento come migliore attrice di commedia e interprete del brano Bang Bang in Ammore e malavita dei Manetti Bros. Un sodalizio che continuerà anche con Diabolik: "non sarò Eva Kant, come i miei colori suggeriscono - spiega - ma ci sarò". A settembre inoltre rientrerà nel mondo Disney con Frozen 2 (in uscita a dicembre), come voce italiana di Anna. Sul set per l'opera prima dell'amico Giampaolo Morelli Sette ore per farti innamorare: "Interpreto un personaggio tosto, una coach che dà lezioni di seduzione a uomini che non sanno conquistare le donne".