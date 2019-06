Petrolio: Putin, possibile proroga tagli

(ANSA) - MOSCA, 29 GIU - Russia e Arabia Saudita hanno concordato di estendere "per sei o nove mesi" l'accordo che limita l'estrazione del greggio: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al summit del G20. "Prolungheremo questa intesa.

Per quanto? Ci penseremo. Per sei o nove mesi. E' possibile - ha affermato Putin - che si arrivi fino a nove mesi". Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al principe ereditario saudita Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di essere "lieto" di poter discutere con l'Arabia Saudita della cooperazione "nel mercato globale dell'energia" tra Mosca e Riad. Durante l'incontro, avvenuto a margine del summit del G20 di Osaka e pochi giorni prima di un vertice Opec+ sul petrolio, Putin ha confermato di avere intenzione di visitare l'Arabia Saudita il prossimo autunno su invito del re Salman.