Nucleare, parte il negoziato Usa-Russia

(ANSA) - MOSCA, 29 GIU - Putin e Trump hanno ordinato ai capi delle diplomazie di Usa e Russia di avviare le consultazioni sul New Start, il trattato sulla riduzione delle armi di distruzione di massa che scade nel 2021: lo ha dichiarato il presidente russo durante una conferenza stampa al summit del G20 di Osaka.

"Per quanto riguarda il New Start - ha affermato Putin - abbiamo chiesto ai nostri ministri degli Esteri di iniziare le consultazioni. E' troppo presto per dire se porteranno a un prolungamento del New Start".