Marina libica raccoglie 450 migranti

(ANSA) - IL CAIRO, 29 GIU - In quattro operazioni compiute in tre giorni fra lunedì e giovedì, la Guardia costiera libica ha annunciato di aver "salvato" 451 migranti che cercavano di lasciare il Paese a bordo di gommoni. Lo si legge sulla pagina Facebook della Marina libica, da cui dipende la Guardia costiera.

Il primo intervento, che ha riportato in Libia 177 migranti è stata compiuta lunedì "a nord di Zliten" a est di Tripoli. Il giorno dopo è stata la volta di 45 persone intercettate "64 miglia a nord-est di Khoms" a est della capitale. Doppio intervento giovedì: 97 migranti raccolti 86 miglia a nord-ovest di Khoms" e altri 132, tra cui "11 donne e 5 bambini", "55 miglia a nord di Khoms".

Nel fornire le nazionalità dei migranti (molti i sudanesi) e un totale sbagliato (391 salvati), la Marina libica informa che dopo aver ricevuto "aiuti medici e umanitari" sono stati portati in "centri d'accoglienza" dell'Autorità della lotta all'immigrazione clandestina.