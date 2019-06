Coppa America: Cile in semifinale

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il Cile è la terza semifinalista della Coppa America. Ci è arrivato dopo aver sconfitto la Colombia ai calci di rigore, dopo 120' senza reti. Dagli undici metri la squadra campione in carica non ha mai sbagliato, mentre tra i 'cafeteros' è stato decisivo l'errore di Tesillo, quinto e ultimo a calciare il penalty. Il Cile raggiunge in semifinale Brasile e Argentina (e che si incroceranno al prossimo turno) e se la vedrà con la vincente di Uruguay-Perù, in campo alle 21 italiane.