Sea Watch: Ue lavora per ricollocamenti

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - "Ieri sera la Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere in maniera proattiva gli Stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Wacht una volta sbarcati". Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue rispondendo a chi le chiedeva se Bruxelles possa svolgere un ruolo di coordinamento sulla Sea Watch 3. "Stiamo agendo su questa richiesta e siamo in contatto con vari Stati membri", ha aggiunto.