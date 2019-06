Tre astronauti rientrati dalla Iss

(ANSA) - MOSCA, 25 GIU - Hanno fatto rientro oggi sulla Terra tre astronauti che hanno trascorso più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss).

La loro capsula Soyuz è atterrata nelle steppe del Kazakistan alle 8:47 ora locale (4:47 in Italia), poco meno di un minuto prima dell'orario previsto, dopo un volo di 3 ore e mezza dalla stazione orbitante. Per due di loro è stata la prima missione spaziale: l'americano Anne McClain e il canadese David Saint-Jacques. Per il comandante della spedizione, il russo Oleg Kononenko, è stata invece la quarta. Tutti e tre hanno trascorso 204 giorni nello spazio.

Sono rimasti a bordo della Iss gli americani Nick Hague e Christina Koch e la russa Alexey Ovchinin rimangono a bordo della stazione spaziale.