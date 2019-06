Da Tribunale ok a salvataggio Atac

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il tribunale fallimentare ha accettato il piano di salvataggio per Atac". Lo ha comunicato alla giunta di Roma Capitale la sindaca Virginia Raggi. Il Tribunale Fallimentare di Roma ha emesso in data odierna l'atteso decreto con cui ha dato l'ok al concordato preventivo in continuità di Atac. Dalla presentazione del Piano industriale e della proposta concordataria, a gennaio 2018, Atac ha ottenuto il parere favorevole della Procura, il Decreto di Ammissione dallo stesso Tribunale Fallimentare, il Parere Favorevole dei Commissari e il voto positivo dei creditori, prima di giungere al risultato di oggi.