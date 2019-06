Pedofilia: Papa, amministratore a Lione

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - Papa Francesco ha nominato Amministratore Apostolico dell'arcidiocesi di Lione, in Francia, mons. Michel Dubost, vescovo emerito di Evry-Crobeil-Essonnes. Il titolare della diocesi, il card.

Philippe Barbarin, sotto processo in Francia con l'accusa di aver coperto alcuni casi di pedofilia, aveva presentato le dimissioni; il Papa non le aveva accettate ma aveva concesso allo stesso cardinale "di ritirarsi per un periodo di tempo", come chiesto dallo stesso Barbarin.