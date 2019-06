Milano-Cortina'26: Zaia, noi già partiti

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - "Ci sono stati anche momenti nei quali sembrava che saltasse tutto, però il risultato è arrivato.

Noi siamo già partiti per i Giochi, non si arriva con un dossier così se non si è già partiti". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta l'assegnazione al tandem Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026. "Con Conte - aggiunge - abbiamo parlato tante volte insieme, ci siamo incontrati, anche nei momenti difficili, perchè questa candidatura ha avuto anche momenti complicati, ma noi abbiamo tenuto il punto e il risultato è arrivato".