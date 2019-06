Mef si riorganizza, no a struttura Tria

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Niente dipartimento per il rilancio degli investimenti. Nell'ultima versione della riorganizzazione del Ministero dell'Economia - che l'ANSA ha potuto visionare e che con molta probabilità arriverà mercoledì in Consiglio dei Ministri - salta la creazione del quinto "dipartimento dell'analisi, delle politica e della programmazione della spesa in conto capitale" che compariva nelle precedenti versioni. La nuova struttura, fortemente voluta dal ministro Giovanni Tria, avrebbe avuto l' obiettivo di spingere gli investimenti, favorendo la crescita e la produttività.