Hit parade, sul podio Bruce Springsteen

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Con due new entry blasonate come Bruce Springsteen e Madonna subito in vetta, la classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk è rivoluzionata. Al terzo posto, anche lei al debutto, la twerking queen Elettra Lamborghini molto amata dai giovanissimi. Slitta al quarto, ma c'è da scommettere che durerà nelle prime posizioni tutta l'estate il Jova Beach Party di Jovanotti che dal 6 luglio sperimenta la tourneè in spiaggia in giro per l'Italia. Continuano a mantenere le alte vette della top ten i due cantanti usciti dalla finale di Amici: Giordana Angi con Casa e il tenore Alberto Urso con Solo. Segue Ultimo con Colpa delle favole, che e' anche al decimo posto con Peter Pan. Scivola all'ottavo la rivelazione americana della giovane Billie Eilish con 'When we all fall asleep, where do we go?'. E al nono c'è Salmo con Playlist.

Tra i singoli conquista il vertice della classifica J-Ax con Ostia Lido. Bruce Springsteen con Western Stars è al top anche tra i vinili.