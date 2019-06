Di Maio, carcere per grandi evasori

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Per la questione dei grandi evasori "non ci sono altre soluzioni: il carcere! Questa è la strada da intraprendere e questa è la strada che prenderemo!". Così Luigi Di Maio in un post su Fb. "In Italia c'è un problema serio che molti fanno finta di non vedere: i grandi evasori! Un governo che si definisce del cambiamento non può far finta di non vedere queste cose e deve intervenire per tutelare gli italiani onesti", afferma il vicepremier.