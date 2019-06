Azzurre si spostano oggi a Montpellier

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Le azzurre di Milena Bertolini dopo il match disputato ieri sera a Valenciennes contro il Brasile, perso per 1-0 ma che ha permesso comunque loro di chiudere in testa il Gruppo C del Mondiale, raggiungeranno nel pomeriggio Montpellier. Nella città del sud della Francia l'Italia affronterà martedì 25 giugno alle ore 18 affronterà la Cina o la Nigeria in un match valido per gli ottavi di finale con l'obiettivo di centrare per la prima volta la qualificazione ai quarti, un traguardo che potrebbe avvicinare l'Italia anche ai Giochi di Tokyo, a cui si qualificheranno le tre migliori nazionali europee del Mondiale.