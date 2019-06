Arrestato in Francia leader dell'Eta

(ANSA) - PARIGI, 19 GIU - L'ex leader dell'Eta, Josu Ternera, di cui la giustizia francese aveva decretato oggi l'immediata liberazione in Francia per motivi di salute, è stato nuovamente arrestato dalle autorità francesi dopo una richiesta di estradizione della Spagna: è quanto affermano fonti giudiziarie citate dall'agenzia France Presse. Josu Ternera, che aveva appena ottenuto l'ordine di rimessa in libertà da parte della giustizia francese, è stato arrestato nuovamente, in serata, dopo la richiesta di estradizione rivolta alla Francia dalla giustizia spagnola. Detenuto in una prigione di Parigi, dopo il suo arresto a metà maggio in Francia, è stato posto nuovamente in detenzione provvisoria presso la Direzione Generale della Sicurezza Interna (Dgsi), su richiesta della procura generale di Parigi.