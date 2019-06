Sotheby's a Drahi per 3,7 miliardi dlr

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Sotheby's passa di mano. La famosa casa d'aste ha raggiunto un accordo per essere acquisita da BidFair Usa, società interamente controllata dal finanziere e imprenditore Patrick Drahi, per 3,7 miliardi di dollari, o 57 dollari per azione. Con l'acquisizione Sotheby's effettuerà il delisting. "Dopo più di 30 anni in Borsa, è il momento giusto per Sotheby's per tornare privata e continuare sulla strada della crescita e del successo" afferma Domenico De Sole, presidente del consiglio di amministrazione di Sotheby's. Dopo l'annuncio i titoli sono saliti del 57,04%.