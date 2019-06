Papa a terremotati, 'abbiate speranza'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Abbiate speranza, andate avanti": il Papa lo ha ripetuto a tutte le famiglie delle Sae, le strutture abitative emergenziali, che ha visitato personalmente a Camerino, prima tappa della sua visita nella cittadina in provincia di Macerata, colpita dal sisma di tre anni fa. Sei in tutto, un'intera fila di 'casette', diversamente dalle due-tre previste dagli organizzatori. "Sono vicino ad ognuno di voi, prego per voi, perché questa situazione si risolva il più presto possibile. Grazie della vostra pazienza e del vostro coraggio, pregate per me", ha detto il pontefice.

Poi Francesco è entrato nella cattedrale di camerino, tuttora inagibile, con un casco di protezione accompagnato dai Vigili del Fuoco.