Johnny Depp professore di 'carpe diem'

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Esattamente vent'anni dopo 'L'attimo fuggente' con Robin Williams, arriva in sala con 'Arrivederci professore' ancora una volta un docente con la sola mission didattico-esistenziale di insegnare il 'carpe diem' ai suoi studenti. Stavolta però l'insegnante, Richard, ha la faccia di Johnny Depp e, cosa più importante, ha un'urgenza didattica singolare: ha scoperto di avere un cancro e soli sei mesi di vita. Così il comedy-drama di Wayne Roberts, in sala con Notorious Pictures dal 20 giugno, in anteprima al Filming Italy Sardegna Festival.

Dopo aver scelto di non curarsi, Richard rompe molti degli schemi della sua vita ripetitiva e inizia, dopo un breve attimo di disperazione, a voler fare tutto ciò che non ha fatto prima.

Si libera degli studenti che sognano di studiare altro, che si accontentano di voti bassi e di quelli che non hanno mai letto un libro per passione personale. Fatta questa selezione radicale, cura poi con maniacale cinismo lezioni nel segno della vita e del poco tempo che ci regala.