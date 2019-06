Caporalato: 5 arresti cc Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 15 GIU - Quattro 'caporali' e il committente sono stati arrestati dai carabinieri di Mantova nell'ambito di un'operazione contro il lavoro nero nei campi. In un'azienda agricola di Ostiglia, nel Mantovano, con sede legale a Legnago (Verona) i militari dell'arma hanno controllato 56 braccianti gestiti da una cooperativa modenese.

I lavoratori sono risultati in regola con il permesso di soggiorno ma sottopagati, circa 5 euro all'ora. Nessuno, inoltre indossava dispositivi di protezione e non erano mai stati sottoposti alla visita medica preventiva. I quattro 'caporali', tre pakistani e un marocchino, che avevano il compito di gestire i braccianti per conto della cooperativa, sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Mantova, mentre il proprietario del fondo agricolo, un agricoltore italiano di 72 anni, è finito agli arresti domiciliari.