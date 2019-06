Hong Kong, all'esame legge estradizioni

(ANSA) - PECHINO, 13 GIU - L'assemblea legislativa di Hong Kong avvia l'esame in seconda lettura della controversa legge sulle estradizioni in Cina alle 11:00 locali (le 5:00 in Italia), malgrado le manifestazioni di massa e gli scontri di ieri intorno alla sede del parlamento. La nuova agenda, dopo il rinvio di ieri, è stato annunciata da alcuni deputati. Intorno al parlamento, intanto, si preannunciano nuovi sit-in, mentre cresce la pressione internazionale per il ritiro del provvedimento. Le tensioni a Hong Kong pesano sulle borse asiatiche, con quella locale e Tokyo in lieve calo in apertura.