Ricciardi, allarme fan su ipotesi addio

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Grande attesa per l'uscita del libro 'Il pianto dell'alba - Ultima ombra per il commissario Ricciardi' (il 25/6 per Einaudi) e trepidazione per la fine che sarà riservata al detective napoletano che da 15 anni vive nei romanzi di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore ha postato su Facebook "Vai, amico mio. E porta con te il mio cuore", mettendo i fan in allarme e le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Tanto che la stessa casa editrice ha rilanciato sul suo profilo il post dello scrittore e la copertina del libro, ricordando che è il romanzo con cui il commissario Ricciardi chiude il suo ciclo, nonché i commenti. L'addio era stato annunciato da Maurizio de Giovanni nel 2017, in occasione dell'uscita di 'Rondini d'Inverno'. Lo scrittore aveva detto di non voler diventare un giallista seriale come Andrea Camilleri e che entro il 2019 le indagini di Ricciardi avrebbero avuto un epilogo. Intanto sono in corso a Taranto le riprese della fiction Rai con Lino Guanciale, diretta da Alessandro D'Alatri.