Salvini,sto al governo se aiuto italiani

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Io sto al governo se posso aiutare gli italiani, se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo o crescere dello zero virgola, non è quello di cui gli italiani hanno bisogno". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini durante una conferenza stampa per commentare i risultati dei ballottaggi nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano.