Si getta benzina e si dà fuoco, è grave

(ANSA) - FIRENZE, 8 GIU - Una donna di 39 anni si è data fuoco dopo essersi cosparsa di benzina nel Fiorentino. Per i carabinieri potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio dovuto a motivi sentimentali dato che sul telefono sarebbero stati trovati messaggi che annunciavano questa intenzione. Ora la 39enne si trova all'ospedale di Pisa in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto a Montelupo Fiorentino (Firenze), vicino a un campo sportivo che lei ha raggiunto con la sua auto percorrendo diversi chilometri da dove abita. L'hanno soccorsa per primi alcuni passanti, vedendola avvolta dalle fiamme, poi sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. A Pisa è stata trasferita con l'elisoccorso.