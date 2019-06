Xi, rottura non è interesse Cina-Usa

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 7 GIU - "La totale rottura dei rapporti fra la Cina e gli Usa non è nei nostri interessi e neppure in quelli degli Usa: Trump è un mio amico e non credo che voglia arrivare a una rottura". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al forum internazionale di San Pietroburgo.