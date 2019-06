Letame davanti a sede Casapound a Genova

(ANSA) - GENOVA, 5 GIU - Alcuni sacchi di letame sono stati rovesciati la scorsa notte a Genova davanti alla sede di Casapound in via Montevideo e davanti al portone dello stesso stabile. Sulle saracinesche dei locali che ospitano il partito di estrema destra è anche comparsa la scritta "antifa".

L'azione, l'ultima di una lunga serie, arriva a due settimane dal comizio di Casapound in piazza Marsala e della manifestazione antifascista che ha visto disordini con la polizia, due arresti e 26 antifascisti denunciati. Sull'episodio indaga la Digos che è stata avvertita dalle volanti della polizia. Al vaglio alcune telecamere della zona. E per il tradizionale corteo del 30 giugno, in ricordo dei fatti del 1960, Genova antifascista ha indetto il concentramento in piazza Alimonda, proprio a due passi dalla sede di Casapound.