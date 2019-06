Vacanze, 52% italiani sceglie l'estero

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Sarà perché il bel tempo in Italia quest'anno si è fatto desiderare, ma sempre più connazionali (il 52% con un +4% sullo scorso anno) scelgono l'estero per le vacanze estive. Al contempo però gli europei continuano ad amare il Belpaese, che figura tra le 3 mete favorite. Inoltre le ferie degli italiani sono le più brevi d'Europa (circa 11 giorni).

Emerge dalla 19/a edizione del Barometro Vacanze Ipsos-Europ Assistance. In particolare il 61% degli italiani dichiara che andrà in vacanza (la media europea è 63%). I vacanzieri austriaci sono in percentuale i più numerosi (70%), mentre i meno inclini alla possibilità di vacanze quest'anno sono spagnoli e portoghesi (fermi al 60%). Anche in fatto di budget, gli italiani sono sotto la media di spesa europea, in termini assoluti e in percentuale di crescita. In Europa si attesta infatti sui 2.019 euro (+3% sul 2018), con una crescita del +10% per la Francia e dell'+8% per la Spagna. Gli italiani dichiarano invece una media di spesa di 1.757 euro (-1% sul 2018).