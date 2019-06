Usa:autore strage Virginia s'era dimesso

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GIU - DeWayne Craddock, il dipendente del Comune di Virginia Beach che ha ucciso 12 colleghi con una pistola e poi è stato colpito a morte in un conflitto a fuoco con la polizia, aveva scritto poche ore prima della sparatoria una email al proprio superiore annunciando la sue dimissioni. Lo riferiscono le autorità, che stanno ancora indagando sulle cause del gesto.

Craddock, ha reso noto il City Manager Dave Hansen, era "in regola" e aveva dimostrato una performance lavorativa "soddisfacente".