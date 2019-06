Azzurri: subito spazio al tridente

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Primo allenamento a Coverciano èer gli azzurri in preparazione delle partite contro la Grecia (8 giugno) e contro la Bosnia (11 giugno) valide per le qualificazioni europee.

Ben 33 i giocatori convocati da Roberto Mancini compresi quattro portieri. Il ct non è apparso preoccupato di dover gestire un gruppo così numeroso: 'Co vorrà pazienza ma abbiamo tempo per lavorare. Ho lasciato ai ragazzi sei giorni liberi per recuperare un po'. Mi sono apparsi tutti sereni e rilassati'.

Nel corso della sessione di lavoro Mancini ha effettuato già qualche esercitazione tecnico-tattica schierando un tridente con Chiesa-Quagliarella-Insigne e impiegando Bernardeschi a centrocampo: d'altronde i due impegni ravvicinati impongono di valutare e testare più alternative''. Fino al 6 giugno la Nazionale sosterrà a Coverciano otto allenamenti.