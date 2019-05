Basket: playoff, Milano-Sassari 101-112

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 31 MAG - Sassari è ad un passo dal sogno, Milano a mezzo dal baratro. Per dare un vincitore e un vinto a gara2 serve il supplementare (arrivato grazie ad un tripla di Pierre a 9" dalla sirena): all'overtime la Dinamo schianta l'Olimpia (112-101) con la freschezza del corpo e la leggerezza della mente e un parziale fatale di 14-0. I sardi sono così avanti 2-0, con i prossimi due match point da giocare davanti al proprio pubblico per chiudere la serie e confermarsi bestia nera di Milano. L'eroe della serata è Polonara (29 punti) ma l'Olimpia è furiosa per l'arbitraggio: con Tarczewski e Burns fuori per 5 falli, i lunghi di Sassari banchettano a rimbalzo (58 a 38); inoltre arrivano ben 37 tiri liberi per gli ospiti (contro gli appena 22 dei padroni di casa). Nemmeno una prova maiuscola di James (32 punti con 8 triple, pareggiato il record di Belinelli in una semifinale) e la solita lezione di Micov (21) sono linfa per Milano, uscita tra le contestazioni del Forum. E con un piede già all'inferno.