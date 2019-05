Berlusconi, vado avanti con Fi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre", ha detto Silvio Berlusconi al Comitato di presidenza di Forza Italia, annunciando che si impegnerà in Ue. "Per farci trovare pronti in vista delle prossime sfide e anche per mettere immediatamente fine a sterili quanto inutili polemiche interne abbiamo ritenuto di avviare un percorso condiviso di rinnovamento del Movimento, che si compirà con lo svolgimento in autunno del Congresso Nazionale".