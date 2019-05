Welfare: Mattarella, non solo sussidi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Il dialogo tra welfare pubblico e welfare occupazionale, su cui si concentra il rapporto sullo stato sociale del 2019 va nella direzione di preservare la dimensione relazionale degli interventi assistenziali, che non possono limitarsi a mere erogazioni di sussidi, ma devono tendere all'obiettivo di arginare l'emarginazione sociale ed è per questo che rappresenta una componente importante delle politiche di welfare". Così Sergio Mattarella, in un messaggio per la presentazione della XIII edizione del rapporto sullo stato Sociale