Toti a Berlusconi, FI verso invisibilità

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - "Toti ha dei suoi sentieri personali che a mio parere non porteranno da nessuna parte. Tutti coloro che sono usciti da Forza Italia si sono condannati all'invisibilità". Lo dice Silvio Berlusconi al governatore della Liguria. Toti aveva detto: "Non me ne vado perché vorrei evitare l'ennesima scissione dell'atomo e vorrei invece ricomporre una pietanza che abbia tra gli ingredienti anche Forza Italia, ma non solo Forza Italia". Poi ha detto "Forse Berlusconi non si è accorto che è Forza Italia a marciare diritta verso l'inivisibilità. Dimezzare i voti in un anno mi sembra un ottimo viatico in tal senso. Il cavaliere sbaglia a non ascoltarmi per l'ennesima volta e a preferire chi gli racconta una verità inesistente, ovvero l'autosufficienza della sua leadership a salvare Forza Italia. Purtroppo non sarà così.

La sorte di Toti, visibile o invisibile è poco importante. Ma Berlusconi, dopo aver inventato FI come casa dei moderati, eviti di essere ricordato come il suo liquidatore. La sua storia non lo merita".